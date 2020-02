Serena Enardu lascerà il Gf Vip? I suoi rapporti con Pago sembrano essere sempre più tesi e difficili, e in tanti scommettono che i due si lasceranno.

Al Grande Fratello Vip è scoppiata l’ennesima lite tra Pago e Serena Enardu: la fidanzata del cantante è in nomination, e la tensione tra i due ha continuato a salire dopo le indiscrezioni su Serena e Alessandro Graziani.

Pago e Serena Enardu

Le cose si mettono sempre peggio tra Pago e Serena Enardu: i due hanno litigato ancora una volta dopo che la fidanzata del gieffino è finita in nomination insieme a Fabio Testi. Serena ha dichiarato che vorrebbe cercare di mantenere i rapporti pacifici con Pago prima della sua eventuale uscita dal programma, il cantante è però rimasto molto shockato dalle rivelazioni che gli sono state fatte a proposito dei likes e dei presunti rapporti che la compagna avrebbe avuto col tentatore Alessandro Graziani.





I due hanno più volte discusso e Pago ha espresso anche il proprio dispiacere per quella che gli sarebbe sembrata disonestà, da parte di Serena.

Nella casa, durante la lite con Pago, Serena ha detto: “io ho cambiato qualcosa di me per noi, tu invece ancora che scappi quando ti parlo”, mentre Pago ha aggiunto: “Sono pensieroso ma tu non puoi pensare che io cambi atteggiamento, però se hai bisogno che io ti rassicuri lo faccio… Anche questo è chiarire e tu mi devi dire tutto quello che non va, senza arrabbiarci così, ti prometto che starà più attento”. In tanti tra i fan dubitano dell’onestà di Serena Enardu, e sono in molti a sperare che sia lei ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip al posto di Fabio Testi.