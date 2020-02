Nel presentare in trasmissione Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, sia Pago che Alfonso Signorini hanno commesso una gaffe con il suo nome.

Nella diretta del Gf Vip fa il suo ingresso nella casa anche Luca Zocchi, il marito della concorrente Fernanda Lessa. Zocchi è intervenuto per poter confrontarsi con il cantante Pago, reo di aver rivolto pesanti accuse e minacce nei confronti della modella brasiliana. Mentre Zocchi veniva presentato però, sia Pago che Alfonso Signorini hanno sbagliato il suo nome, chiamandolo Roberto anziché Luca.

Gf Vip, l’arrivo di Luca Zocchi

Nel corso della discussione con Pago, Zocchi ha poi dichiarato: “Ti sei permesso di minacciare fisicamente mia moglie, hai detto che volevi eliminarla e ho deciso di intervenire. Ti stimavo ma questa cosa mi ha dato profondamente fastidio“. A questo punto è però dovuto intervenire Signorini a fare le dovute precisazioni: “Pago ha detto che intendeva eliminare Fernanda, non intendeva fisicamente”.

Rispondendo alle accuse di Zocchi Pago non ha negato il cattivo rapporto che ha con Fernanda Lessa, accusando però la modella si essersi messa in mezzo tra lui e la sua ex Serena Enardu: “Non è la prima volta che si intromette nella mia storia con Serena.

Si è scusata già una volta e ho accettato le sue scuse. Poi ha ripreso a sputare veleno. Dice che Serena non deve stare qui, che io sono meno forte se c’è lei. Ha detto una cosa terribile su Serena che non è mai andata in onda”. Una volto chiuso il collegamento, anche Fernanda Lessa ha confermato le cattiverie da lei dette nei confronti di Serena, dando così credito alla versione di Pago sulla vicenda.