Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, l'ex cavaliere Giorgio Manetti si è detto pronto a iniziare una nuova avventura televisiva

Dopo aver concluso la tormentata relazione con Gemma Galgani, come sappiamo, Giorgio Manetti ha deciso di lasciare il Trono Over di Uomini e Donne. Da quel momento non si è più visto in tv, eccetto un’ospitata al Maurizio Costanzo Show e qualche intervista sui giornali di gossip. L’ex cavaliere toscano è peraltro oggi felicemente fidanzato con Caterina, una sua ex fiamma con la quale vive in una villa sulle colline fiorentine.

Giorgio Manetti di nuovo in televisione?

Qualche mese fa, ad ogni modo, in rete era girata con insistenza la voce secondo cui Giorgio Manetti sarebbe tornato negli studi di Uomini e Donne. Il rumors era nato dopo che lui stesso aveva postato sui social un video con la scritta: “Ci vedremo presto, ma non vi dico dove”. La frase aveva subito dato il via a una serie di ipotesi da parte degli ammiratori del dating show mariano.

Molti infatti aveva pensato a un possibile ritorno del bel gabbiano al parterre senior della trasmissione. I sogni e le speranze dei fan si devono però infrangere, perché l’ex fidanzato di Gemma Galgani si riferiva ad altri progetti televisivi che dovrebbe svelare a breve.

Quali potrebbero dunque essere questi nuovi impegni dell’ex cavaliere? Tra poche settimane prenderà il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta quest’anno da Ilary Blasi. Nei primi toto-nomi dei possibili naufraghi in gioco ecco dunque spuntare anche quello di Giorgio Manetti. La lista dei nuovi protagonisti del reality show di Canale 5 non è ancora pronta, ma lui potrebbe essere uno dei possibili partecipanti…