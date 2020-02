L’ex moglie di Paolo Brosio è una bellissima modella cubana: dopo il divorzio, il giornalista ebbe la svolta religiosa che gli cambiò la vita

Tutti siamo a conoscenza dell’attuale svolta religiosa di Paolo Brosio, ma forse in pochi sanno che la sua ex moglie è una bellissima modella. Il giornalista sposò Gretel Coello nel 2004 e il loro matrimonio durò fino al 2008. Per l’ex inviato del Tg4 era peraltro il suo secondo matrimonio, dal momento che era stato spostato anche con Serenalla Corigliano. Gretel è dunque una bellissima modella cubana, che tuttavia avrebbe portato poco rispetto a Brosio. I due hanno infatti deciso di divorziare dopo dopo che il giornalista scoprì un tradimento da parte della donna.

Paolo Brosio, la svolta religiosa

Fu proprio la fine della relazione con Gretel a portare Paolo Brosio al “punto più basso della sua esistenza”, come da lui stesso dichiarato. Cercò pertanto di riprendersi dallo shock aggrappandosi alla fede, non prima tuttavia di essersi “vendicato con decine di ragazze, l’alcol, lo stordimento, la droga”. Proprio nel pieno del suo periodo più terribile, è dunque arrivato il richiamo alla religione. Gretel Coello, a sua insaputa, ha dunque costituito una tappa fondamentale nel percorso di conversione spirituale dell’ex naufrago. Da allora Paolo ha deciso di non frequentare più nessuna donna. “Non vado con una donna da due anni e mezzo, ma ne ho combinate di cotte e di crude”. Così aveva dichiarato Brosio nel corso di un’intervista a “La Zanzara” su Radio24 qualche anno fa.

Il suo percorso di conversione è narrato nel libro A un passo dal baratro. Perché Medjugorje ha cambiato la mia vita, pubblicato nel 2009. Nel contempo la bella Gretel Colello sembra aver ritrovato l’amore con lo psicologo Davide Cinotti.