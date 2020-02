Boss Doms ha declinato la richiesta di Morgan, che voleva realizzare un remix di Sincero con i suoi insulti a Bugo.

Il Festival di Sanremo 2020 è giunto al termine, ma la lite tra Morgan e Bugo sul palco dell’Ariston ancora tiene banco: l’ex leader dei Bluvertigo ha rivelato che avrebbe chiesto al chitarrista di Achille Lauro, Boss Doms, se era disposto a realizzare un remix di Sincero con le parole scritte da Morgan per insultare il collega.

Morgan e Boss Doms: il rifiuto

Stando a quanto rivelato da Morgan, Boss Doms si sarebbe rifiutato di realizzare il “remix” di Sincero – brano che lui e Bugo avevano portato a Sanremo 2020 – con il testo improvvisato da Morgan per insultare il collega e che, a quasi 2 settimane dalla fine del Festival, è diventato probabilmente più famoso delle vere parole di Sincero. “Ho sentito anche il compagno di Achille Lauro, Boss Doms, gli ho chiesto: ‘perché non mi fai il remix della canzone con il mio testo?’ E lui ha detto: ‘No perché io in queste trashate italiane non ci entro'”, ha rivelato Morgan, che quindi avrebbe ricevuto delle clamorose picche da parte del chitarrista di Achille Lauro Boss Doms.





Intanto sulla questione della lite e degli insulti a Bugo si sta ancora dibattendo sui salotti televisivi: a prendere la parola in merito è stata anche la sorella di Morgan che ha preso le difese del cantante dichiarando che Bugo avrebbe potuto rispondere “con altrettanta inventiva” invece che lasciare il palco senza alcuna spiegazione.

Bugo a sua volta ha rivelato che da Morgan sarebbero giunti insulti irripetibili, e che se tornasse indietro farebbe esattamente lo stesso (ossia lasciare il palco senza replicare a quanto detto dal collega).