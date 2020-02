Dopo solo 7 mesi di fidanzamento, Samanta Togni e Mario Russo si sono detti il fatidico sì: la cerimonia di nozze a Narni con rito civile

Samanta Togni e Mario Russo si sono giurati amore eterno. La coppia, fidanzata da soli 7 mesi, si è di fatto sposata il 15 febbraio 2020. I due piccioncini avevano già annunciato il loro matrimonio qualche mese fa. Così, poco dopo, hanno coronato il loro sogno d’amore insieme agli amici più cari.

Samanta Togni, novella sposa

Il matrimonio tra Samanta Togni e Mario Russo è dunque avvenuto a Narni, in Umbria, terra originaria della nota danzatrice di Ballando con le stelle. La cerimonia ha avuto luogo per la precisione in una tenuta nella bellissima campagna umbra con un rito civile. Ricordiamo infatti che entrambi hanno dei divorzi alle spalle, con anche dei figli dalle loro precedenti unioni. Proprio in quanto non si è trattato del primo matrimonio, la bella Samanta ha scelto un abito insolito. La splendida ballerina ha infatti indossato un tailleur bianco con un suggestivo cilindro in testa, completato da un lungo strascico.





Alla festa di nozze sono state invitate molte persone, tra cui anche diversi volti noti della televisione. Su tutti menzioniamo ad esempio Luca Tommassini, Matilde Brandi e Samuel Peron.

Quest’ultimo, oltre a essere il partner della Togni da circa dieci anni, è stato anche il loro testimone di nozze. Assente invece Milly Carlucci, per via di alcuni impegni personali. La nota conduttrice di casa Rai ha comunque mandato un pensiero di auguri a Samanta Togni, augurandole tanta felicità.