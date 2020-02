Sito Famiglia Reale inglese rimanda a uno a luci rosse: la gaffe

Un altro incidente diplomatico scampato: il sito della famiglia Reale Inglese avrebbe rimandato a un portale a luci rosse.

Che imbarazzo per la Regina Elisabetta! Un sito di un ente benefico condiviso dal portale ufficiale della famiglia Reale Inglese avrebbe rimandato in realtà a un sito a luci rosse.

Sito famiglia reale

In molti avrebbero segnalato la clamorosa gaffe commessa dal sito della famiglia Reale inglese: sul portale uno dei link che avrebbero dovuto condurre a un’associazione benefica supportata da sua maestà avrebbe in realtà portato gli utenti su un sito cinese dai contenuti a luci rosse. L’errore è stato presto segnalato e risolto dall’entourage della Regina, senza risparmiare però una clamorosa gaffe alla corte britannica visto che la notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo.





Di recente la Regina ha dovuto cercare di evitare numerosi incidenti diplomatici per via dell’addio alla famiglia Reale da parte del principe Harry e di Meghan Markle, che hanno deciso di iniziare una nuova vita come persone normali in Canada.

La moglie del Principe, Meghan Markle, è stata considerata spesso artefice di alcune delle gaffe più clamorose della monarchia negli ultimi anni: oltre al suo passato d’attrice (e alcuni scatti piccanti che sarebbero circolati dal set di una delle sue pellicole) il padre della duchessa avrebbe persino chiesto a dei reporter un compenso in denaro per diffondere alcune foto private della figlia, e il fatto ha messo chiaramente in cattiva luce la duchessa così come il resto della monarchia britannica. Come proseguirà la vita dei due duchi ora che sono lontani dall’Inghilterra?