Nonostante in passato ci siano stati episodi accusatori tra i due, Vittorio Feltri e Fedez sembrano essersi riappacificati.

Dopo le accuse reciproche su più fronti, tra Vittorio Feltri e Fedez pare essere tornato il sereno. Ospite nella sesta puntata di Muschio Selvaggio, il podcast del rapper, il direttore di Libero ha riso e scherzato con quest’ultimo.

Vittorio Feltri e Fedez

I due hanno trattato vari argomenti, dal futuro dei giornali cartacei alle querele accumulate da Feltri al commento di alcuni titoli del suo giornale che hanno fatto scandalo. I toni sono sempre rimasti pacati e cordiali e, nonostante in passato tra Feltri e Fedez si sia consumato qualche screzio, hanno mandato avanti l’episodio ridendo e scherzando.

Qui alcune delle battute e dei momenti più divertenti che sono stati mandati in onda. Parlando della carta stampata sempre più sopraffatta dal digitale, il direttore ha per esempio affermato di non essere interessato al tema in quanto “penso più che altro a quanti anni o mesi io potrò ancora stare al mondo“.

Fedez ha quindi chiesto ridendo: “Che secondo lei sono meno della carta, giusto per fare una proporzione?“. “Penso proprio di sì“, ha risposto Feltri.





O ancora il cantante ha ricordato di aver vinto una querela fatta al suo giornale, in particolare contro Filippo Facci. “Ma è così bravo Facci!“, ha esclamato il direttore. “Molto bravo, tanto che scrisse che se mi avesse visto per strada mi avrebbe voluto picchiare“, ha controbattuto scherzosamente Fedez.

Feltri è poi giunto a parlare della differenza del numero copie vendute da Libero dalla sua nascita ad oggi. “Nonostante vendiamo di meno riusciamo a sopravvivere perché personalmente ho affamato tutti i giornalisti abbassando l’asticella. Ormai i giornalisti guadagnano pochissimo, a parte me ovviamente“. Risate anche qui, seppur amare.