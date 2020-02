Antonella Elia ha deciso di chiudere una volta per tutte i suoi rapporti con Adriana Volpe, e si è sfogata anche con gli altri concorrenti.

Al Grande Fratello Vip Antonella Elia ha dato di matto contro tutti gli altri concorrenti, ma in particolare se l’è presa con Adriana Volpe che – secondo lei – starebbe facendo il doppio gioco.

Antonella Elia contro Adriana Volpe

E’ scoppiata l’ennesima lite tra Antonella Elia e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, e questa volta l’attrice ha detto alla conduttrice di voler chiudere definitivamente qualsiasi rapporto con lei. In realtà Antonella Elia ha dato di matto anche con gli altri concorrenti e, in un crescendo di rabbia, ha detto: “Non ne posso più, io sono una psicolabile, mandatemi dallo psichiatra! Patrick e quell’altro deficiente che mi seguivano… questo è bullismo, li devono cacciare. Mi veniva addosso. Non ne posso più”.





A provare a calmarla ci ha pensato Licia Nunez, che è stata investita dalla sua furia, e infine Adriana Volpe che, dopo lo sfogo di Antonella Elia, si è decisa ad andarci a parlare.

L’attrice non l’ha accolta nel migliore dei modi e le ha detto di voler chiudere definitivamente i rapporti con lei. Intanto sui social sono in tanti ad essersi apertamente schierati contro Antonella Elia che – secondo molti – starebbe infangando gli altri concorrenti accusandoli di bullismo e di violenza solo per scampare alla nomination. Fin dal suo ingresso nella Casa del GF l’attrice ha sollevato non poche polemiche per i suoi atteggiamenti eccessivi e per le sue accuse infondate, e sembra che anche all’interno del reality show le cose tra lei e gli altri concorrenti si stiano via via sgretolando sempre di più.