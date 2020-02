Antonella Elia è praticamente irriconoscibile rispetto ai suoi esordi in Tv e l'attrice non ha sempre avuto i capelli biondi.

Oggi Antonella Elia è uno dei volti più noti del piccolo schermo, e col suo caschetto biondo si è resa immediatamente riconoscibile. Un tempo però il look dell’attrice era completamente differente da quello con cui è conosciuto oggi.

Antonella Elia ieri e oggi

Ai suoi esordi nel piccolo schermo Antonella Elia non aveva il caschetto biondo con cui oggi tutti la conoscono: i capelli dell’attrice erano lunghi fino alle spalle, ed erano di un intenso color castano scuro.

Prima di lavorare come showgirl, valletta e conduttrice TV, Antonella Elia è stata protagonista di numerosi spot pubblicitari e solo nel 1990 approdò al fianco del celebre conduttore Corrado nel programma La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. La famosa attrice ha lavorato con molti dei grandi conduttori del piccolo schermo, uno su tutti Mike Bongiorno, che l’attrice ha affiancato ne La Ruota della Fortuna e altri dei suoi più famosi programmi.





L’infanzia dell’attrice non è stata semplice: a due anni è rimasta orfana di madre mentre a 17 anni ha perso suo padre in un grave incidente automobilistico (che costò la vita anche al calciatore Paolo Barison). Per quanto riguarda la sua vita privata Antonella Elia è sempre stata piuttosto riservata, ma al suo fianco dal 2013 al 2018 vi è stato Fabiano Petricone, scrittore.

Oggi nel cuore dell’attrice c’è Pietro Delle Piane, attore e doppiatore con cui Antonella Elia ha dovuto affrontare qualche scossone all’interno della casa del Grande Fratello Vip nel 2020.