Dopo la tragica morte di Caroline Flack, il fidanzato Lewis Burton ha deciso di scriverle un messaggio d'addio su Instagram

Il suicidio delle celebre conduttrice britannica Caroline Flack è stato davvero un duro colpo per tutti i fan della donna. Tuttavia probabilmente proprio la sua troppa popolarità è stata l’elemento che l’ha portata a prendere una decisione tanto drastica quanto drammatica. A rivolgerle un ultimo saluto è intervenuto in queste ore il suo compagno Lewis Burton, che sul suo profilo Instagram ha scritto delle parole cariche d’amore e di rimpianto per l’accaduto.

Caroline Flack: il post di Lewis Burton

Lewis Burton e Caroline Flack stavano insieme da circa un anno e il loro rapporto pareva andasse a gonfie vele. A un certo punto, però, è scoppiata una furiosa lite tra loro, durante la quale la conduttrice avrebbe scagliato una lampada in testa al suo compagno, ferendolo seriamente. Per questo fatto Caroline era già stata arrestata e il 4 marzo avrebbe dovuto presenziare alla prima data del processo dov’era indagata per violenza domestica. Su tale processo Burton non era però d’accordo, come dimostrano persino le parole scritte dall’uomo in ricordo della fidanzata apparse sul web.





Per l’intera vicenda, Caroline Flack era stata sottoposta a un assedio mediatico davvero stressante. Probabilmente, dunque, proprio tutta questa morbosa attenzione è stata letale per lei, che veniva descritta dalla stampa come una donna senza scrupoli e una mangiatrice di uomini.

Ricordiamo che in tutto ciò rientrano anche le accuse dell’ex fidanzato Andrew Brady. Anche lui sostiene di essere stato aggredito da Caroline e di essere rimasto vittima di violenza domestica.