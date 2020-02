Al Bano ha un fratello: ecco chi è Franco Carrisi, praticamente identico al maestro di Cellino San Marco

Albano Carrisi è certamente uno dei più grandi cantautori nostrani, tuttora molto apprezzato dal pubblico italiano. Da anni sotto i riflettori sia per la sua vita sentimentale che professionale, il partner di Romina Power riesce sempre a destare curiosità nei sui fan. Tuttavia forse non tutti sanno che il popolare cantante ha anche un fratello. Si chiama Franco e gli somiglia parecchio.

Franco Carrisi e Albano: comune passione

Proprio come suo fratello Albano, anche Franco Carrisi è un musicista parecchio stimato nel mondo dello spettacolo. Il suo nome d’arte è Kocis e fin da quando era bambino si è sempre appassionato alla musica. La sua prima presenza in tv avvenne per la precisione nel 1967, all’interno del programma Settevoci, ideato e condotto da Pippo Baudo. Dopo aver tentato il successo sulla scia del fratello Albano, Franco ha però deciso di ritirarsi dalle scene, ritornando nella sua amata Puglia.





Franco Carrisi si è sposato con la figlia di un noto imprenditore di Cellino San Marco. Dalla loro unione sono nati tre figli, Natascia, Rosita e Marco. La prima figlia, per una tragica beffa del destino, è scomparsa improvvisamente nel 2016. Oggi la sua vita è del tutto cambiata, dal momento che si dedicata interamente all’imprenditoria agricola e immobiliare.

Nel 2000 il fratello di Albano ha anche aperto il Curti Petrizzi Landia nella sua tenuta. Si tratta niente meno che un parco tematico, naturalistico e acquatico, soprannominato Carrisiland. Oltre che la grande somiglianza fisica, i due fratelli hanno dunque in comune anche le stesse passioni per la musica e per la natura.