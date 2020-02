Accolta in studio dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha domandato a Serena Enardu se si sposerà con Pago

La puntata del Gf Vip 4 di lunedì 17 febbraio 2020 è stata decisamente movimentata. Con grandi emozioni e colpi di scena senza sosta, abbiamo visto entrare in casa anche tre nuove possibili concorrenti. Le splendida ragazze di sicuro metteranno a repentaglio gli equilibri degli altri inquilini, anche se solo una di loro sarà poi una concorrente ufficiale del programma.

Nel mentre, come detto, non sono mancati gli screzi e le liti tra i concorrenti già presenti. Parliamo nello specifico della bagarre scoppiata tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, a seguito della quale la showgirl piemontese ha addirittura minacciato di voler abbandonare il gioco. La puntata è stata tuttavia caratterizzata da un’uscita che forse tutti si aspettavano, ossia quella di Serena Enardu, che ha perso al televoto contro Fabio Testi.

Gf Vip: Serena Enardu sconvolge tutti

La donna ha quindi dovuto non solo lasciare la casa, ma soprattutto il suo fidanzato Pago.

Anche lui, del resto, finito in nomination con Licia Nunez, rischia di uscire tra pochi giorni. Una volta entrata in studio dopo l’eliminazione, ad ogni modo, come di consueto Serena ha risposto ad alcune domande di Alfonso Signorini. Una provocazione del conduttore ha però scosso enormemente il pubblico in studio e da casa. Alla domanda “Vi sposerete?”, la Enardu ha infatti spiazzato tutti.





Parlando dunque sempre di Pago, la ex tronista si è detta convinta di aver fatto il giusto. Serena ha infatti detto di essere riuscita nel suo intento di trascorrere del tempo con il suo compagno, tranquillizzandolo sulla loro storia. Alla fatidica domanda posta poi dal presentatore, Serena ha quindi risposto senza esitazione: “Penso proprio di sì”.