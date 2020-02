Secondo indiscrezioni L'Isola dei Famosi 2020 potrebbe slittare a fine autunno: non è ancora stata trovata una conduttrice?

Secondo un’indiscrezione sempre più insistente circolata in rete, L’Isola dei Famosi potrebbe slittare al prossimo autunno e per questo il Grande Fratello Vip potrebbe durare più del previsto protraendosi fino alle settimane successive a Pasqua.

L’isola dei Famosi slitta

Le prime indiscrezioni riguardanti la nuova edizione dell’Isola dei Famosi hanno rivelato che a condurla non sarà più Alessia Marcuzzi, bensì – probabilmente – la showgirl Ilary Blasi, già conduttrice delle passate edizioni del Grande Fratello Vip. Adesso sembra invece che il programma – complici gli ascolti poco soddisfacenti – potrebbe addirittura slittare all’autunno 2020, e non si sa se il motivo possa essere proprio dovuto alla ricerca di una conduttrice o un conduttore che possa rivestire il ruolo.





Sempre secondo le indiscrezioni circolate in rete qualora L’Isola dei Famosi slittasse in autunno è possibile che invece venga anticipato Temptation Island, con la messa in onda della versione Vip e Nip nei primi di giugno.

Sarà vero? Per il momento i concorrenti del Grande Fratello Vip sono nella casa dall’8 gennaio, e sembrava che dovessero restarci fino ai primi di Marzo. L’edizione del reality show condotta da Alfonso Signorini ha creato non poche polemiche, specie per alcuni commenti fuori luogo fatti dai concorrenti all’interno della casa e che – a differenza di Salvo Veneziano, squalificato a poche ore dal suo ingresso – non hanno portato a nessun ammonimento da parte della conduzione.