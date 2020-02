Sergio Volpini, imbarazzo a Pomeriggio 5: “Barbara non le indossa”

Imbarazzo a Pomeriggio 5, dove Sergio Volpini svela: "Barbara D'Urso non le indossa". Lei reagisce con ironia: "Mi corteggia e mi guarda le gambe".

Nei salotti di Barbara D’Urso non mancano i momenti d’ironia, ilarità e divertimento. Ma non mancano neppure quelli più imbarazzanti. A “Live, non è la D’Urso”, è scoppiata la polemica per il gesto di Vittorio Sgarbi. Morgan è intervenuto in trasmissione per difendersi dalle accuse dopo la squalifica da Sanremo 2020. Mentre suonava il pianoforte, il celebre critico d’arte ne ha approfittato per sbirciare le forme dell’intramontabile conduttrice. Infatti, non appena la D’Urso si è voltata per assistere allo spettacolo di Morgan, mettendosi in ginocchio sul suo celebre divanetto, Sgarbi si è piegato per curiosare sotto il luminosissimo abito della padrona di casa, la quale pare non si sia accorta dell’occhiata curiosa dell’amico. Il gesto però non è passato inosservato: i telespettatori si sono scagliati contro Sgarbi.

“Un gesto maschilista, vergognoso e terribilmente disgustoso”, ha commentato qualche utente sui social. L’ultima scena imbarazzante, invece, arriva da Pomeriggio 5. Ospite del salotto di Canale 5, Sergio Volpini, meglio noto al grande pubblico con il soprannome di “Ottusangolo”, si è lasciato andare a commenti non privi di fraintendimenti: “Barbara D’Urso non le indossa”.



Sergio Volpini su Barbara D’Urso

“Ottusangolo” si è fatto conoscere nei panni di gieffino. Nella casa del Grande Fratello aveva fatto divertire per la sua semplicità e per i tanti, esilaranti, errori che uscivano dalla sua bocca. Ha provato a rimettersi in gioco rientrando nella casa più spiata d’Italia, ma la sua esperienza al Gf Vip si è conclusa prematuramente e non senza le polemiche.

Tornato a far visita nel salotto della D’Urso, è tornato a far sorridere il pubblico.

Infatti, ha svelato: “Barbara non le indossa”. Ma dopo la sua insinuazione, la padrona di casa ha reagito: “Dovreste vedere cosa succede durante la pubblicità. C’è Sergio Volpini che mi corteggia e mi guarda le gambe”. Lui non si fa intimorire e aggiunge: “Vorrei dirlo a tutti quelli che dicono che Barbara è rifatta. Ha le gambe nude, non indossa né le calze normali, né quelle contenitive”. Barbara incalza divertita (e facendo divertire il suo pubblico, in studio e a casa). “Ma le calza contenitive non si usano neanche più”, ha risposto.