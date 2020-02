Veronica Ursida: età, biografia e lavoro della nuova protagonista del trono over di Uomini e Donne. Chi è la bella dama?

Il trono over di Uomini e Donne ha una nuova protagonista: chi è la bella Veronica Ursida? La dama, che ha da subito conquistato l’attenzione di vari cavalieri, all’esterno del programma ha una vita professionale molto attiva e un figlio con cui viaggia in tutto il mondo. Da wedding planner a conduttrice per il Centro Meteo Italiano, ecco cosa sappiamo di Veronica.

Chi è Veronica Ursida

Veronica Ursida nasce il 16 agosto 1983, sotto il segno del Leone. Nel 2020 compirà quindi 37 anni, mentre il figlio, avuto da una vecchia relazione, ha 11 anni. Con lui Veronica ama viaggiare in tutto il mondo, ma è molto legata anche al resto della famiglia, in particolare a suo padre che definisce un esempio di vita e un ottimo nonno.

La Ursida è impegnata nel mondo dell’organizzazione di eventi, dove da 16 anni lavora come event & wedding planner. Per formarsi ha seguito numerosi corsi, anche presso il castello Odeslachi, nota location di matrimoni famosi. Nella sua esperienza Veronica ha collaborato persino con il re dei wedding planner Enzo Miccio. Inoltre la donna ha seguito anche corsi di flower design per perfezionarsi.

Ma la Ursida non si occupa solo di eventi e matrimoni, lavora infatti come conduttrice per il Centro Meteo Italiano. Da un paio d’anni si occupa inoltre di Network Marketing presso ARIIX Corporate Europe e infine Veronica ha fondato la Bonnie & Clyde box office, biglietteria di concerti ed eventi che si svolgono in tutta Italia.

La vita sentimentale di Veronica

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo la storia con il padre di suo figlio – con cui la donna è rimasta in buoni rapporti – Veronica ha avuto una relazione con un uomo fino a poco tempo fa.

In merito la Ursida ha rivelato che è stata una frequentazione complicata, in cui lei ha sofferto molto. Ora la donna è pronta a rimettersi in gioco e vuole trovare l’anima gemella, come ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine:

“Mi auguro di riuscire a mostrare il mio sorriso e la mia spensieratezza. […] Ho bisogno di sentirmi serena, di essere abbracciata quando le cose non vanno, di sentirmi protetta. Io sono una romantica, per questo nel 2020 spero di incontrare l’amore della mia vita. Me lo auguro vivamente perché è un mio grande desiderio. Ovviamente spero di trovare una persona che sia in grado di dare serenità e di amare anche mio figlio”.

Nella sua esperienza al trono over di Uomini e Donne Veronica ha da subito attirato l’attenzione di vari cavalieri. Fra i pretendenti, la dama ha approfondito la conoscenza di Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri, Simone Virdis ed Enzo Capo. Ad oggi non ha ancora trovato la sua dolce metà, ma sicuramente Veronica rappresenta una pericolosa rivale per le altre dame del noto dating show.