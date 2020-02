Dopo la conferma, le prime parole di Alessia Marcuzzi: la conduttrice ha svelato i motivi dietro al suo addio a L'Isola dei Famosi.

Alessia Marcuzzi ha confermato per la prima volta il suo addio all’Isola dei famosi e ha rivelato quali saranno i suoi progetti per il futuro. Per il momento sembra che il format sarà rimandato alla fine dell’autunno.

Alessia Marcuzzi e l’addio a L’Isola dei Famosi

Dopo anni di polemiche e tafferugli Alessia Marcuzzi ha deciso di dire addio alla conduzione dell’Isola dei Famosi. “Si è chiuso un cerchio, mi sembrava di aver dato tutto”, ha detto la conduttrice, mentre sul web è iniziata a circolare l’indiscrezione che probabilmente il format verrà rimandato al prossimo autunno, in attesa che si trovi un volto adatto a condurlo (si era parlato di Ilary Blasi, voce mai confermata).





Intanto ad attendere Alessia Marcuzzi ci sarà la conduzione de Le Iene al fianco di Nicola Savino e poi, a seguire, Temptation Island Vip.

“Sempre di un’isola si parla”, ha scherzato lei, che dopo il successo dell’anno scorso anche quest’anno capitanerà il format. Secondo indiscrezioni Alessia Marcuzzi potrebbe condurre anche il rinnovato Summer Festival, e inoltre attraverso i social la conduttrice ha già anticipato ai suoi fan di avere in serbo grosse novità che non vedrebbe l’ora di svelare.

La sua conduzione all’Isola dei Famosi è stata accompagnata da numerose polemiche: dal canna-gate tra Eva Henger e Francesco Monte alla lite tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli. In molti hanno accusato la conduttrice di non aver gestito bene le due situazioni, ed è possibile che anche per questo Alessia Marcuzzi abbia deciso di dire addio al programma.