Per Bugo ci sarà la possibilità di tornare a fare pace con Morgan? Il cantante parla di "amarezza sanremese"

A Live – Non è la d’Urso Morgan ha lanciato una possibilità di tregua con Bugo. “Se lui chiede scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a lui e poi torniamo a suonare insieme”. Così ha di fatto affermato l’arista monzese, piantato in asso sul palco dell’Ariston dopo aver modificato il testo del partner. Per Bugo, tuttavia, pare non essersi nessuna ipotesi di riconciliazione all’orizzonte, almeno per il momento. Cristian Bugatti è difatti per ora chiuso a ogni eventuale pacificazione.

Bugo parla di Morgan

“Renzi e Conte vanno d’accordo più di quanto lo siamo io e Morgan”. Così ha esordito Bugo con autoironia politica. Tornando poi alla kermesse canora e all’eliminazione dalla gara, il cantante ha precisato: “Quando Morgan ha iniziato a cantare ho capito subito, ma volevo vedere fino a che punto sarebbe andata avanti questa pantomima.

Se è rimasto sorpreso bisogna chiederlo a lui, io ragiono con la mia testa sana. Va bene tutto, ma non posso accettare qualcosa del genere”.





Dato l’abbandono di gara, Bugo ha poi precisato che ci saranno delle conseguenze penali e legali da fronteggiare. “La Rai sa che da parte mia è stato fatto tutto in buona fede”, sottolinea ancora l’artista. Ma alla domanda se farà mai pace con Morgan, lo stesso ammette: “Adesso non ho nessuna intenzione di far pace. La cosa è stata così grande che non basta andare in tv e dire ti voglio rivedere. Non sono un ragazzino…”. Bugo ha infine rivelato che se mai dovesse risolvere la questione in futuro, lo farebbe in privato. Il caso è pertanto chiuso, almeno per il momento…

o forse no?