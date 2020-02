I fan non hanno apprezzato il dettaglio nella foto che Caterina Balivo ha voluto dedicare a suo marito, Guido Maria Brera.

Caterina Balivo ha fatto una romantica dedica a suo marito, Guido Maria Brera, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio che non hanno potuto fare a meno di criticare.

Caterina Balivo e Guido Brera: la foto

Per San Valentino Caterina Balivo ha scritto una romantica dedica a suo marito, Guido Maria Brera, e ha postato uno scatto che li ritrae felici e sorridenti durante una serata elegante. “Al mio diavolo del cuore!” Ha scritto la conduttrice. Peccato che i commenti di fan non siano stati solo di apprezzamento per la coppia: in molti infatti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio spuntato dagli eleganti sandali indossati dalla conduttrice nella foto, ovvero il suo dito mignolo.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 13 Feb 2020 alle ore 11:49 PST

“Orribile, il dito che esce no!” Ha scritto qualcuno, a cui hanno fatto eco decine e decine di commenti da parte degli haters.

Qualcuno ha preso le difese della conduttrice, scrivendo anche che con quel tipo di scarpe sarebbero facili episodi simili.

Caterina Balivo non sembra dare peso alle critiche, e anzi lei e Guido Maria Brera si godono sempre di più il loro sogno d’amore: la coppia è convolata a nozze nel 2014 e hanno due figli, Guido Alberto e la piccola Cora, nata nel 2017. Guido Maria Brera ha altri due figli avuti dal suo precedente matrimonio e con cui la conduttrice ha dichiarato di andare molto d’accordo. La coppia vive a Roma, ma spesso ama trascorrere le vacanze in montagna, in Alto Adige.