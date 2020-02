Elisabetta Gregoraci ha sedotto i fan con un sensuale scatto in lingerie e tacchi a spillo: la foto ha infiammato i social.

Elisabetta Gregoraci ha sedotto i fan dei social con un provocante body nero in pizzo e tacchi a spillo: il suo scatto è stato commentato anche dal suo ex marito, Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci: la foto bollente

Con un provocante scatto in lingerie Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato tutte le sue arti seduttive, immortalandosi coi tacchi a spillo e un sensuale body nero in pizzo. A commentare la foto anche il suo ex marito, Flavio Briatore, che ha pubblicato l’emoticon di un cuore tra i tanti commenti.





Tra i due tutto sembra procedere con serenità nonostante il divorzio avvenuto poco più di un anno fa. Oggi al fianco di Elisabetta Gregoraci ci sarebbe il manager Francesco Bettuzzi con cui – nonostante la showgirl sia stata spesso pizzicata insieme – ha preferito un velo di riservatezza.

Dopo il divorzio da Briatore Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di voler pensare solo al bene di suo figlio, Nathan Falco, e ha dichiarato che lei e il suo ex marito avrebbero continuato a frequentarsi come una normale famiglia proprio per il bene del bambino.

Briatore ha sempre trascorso le feste insieme alla showgirl e al suo bambino, ma tante sono le liaison che sono state attribuite all’imprenditore dopo l’annuncio della separazione. Tra le tante sembra che l’imprenditore abbia avuto persino un flirt con Taylor Mega, ma nessuna conferma sulla liaison è mai giunta dai due diretti interessati.