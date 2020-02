Elodie ha confermato di aver avuto un diverbio con Marco Masini poco prima di esibirsi sul palco dell'Ariston.

Elodie conferma di aver avuto una discussione con Marco Masini prima di salire sul palco dell’Ariston, e la cantante ha anche dichiarato di essere ancora arrabbiata per quanto detto dal collega su di lei.

Elodie contro Marco Masini

Quella che forse avrebbe voluto essere una battuta a fin di bene non è stata presa affatto bene da Elodie, che prima di salire sul palco ha avuto un alterco con Marco Masini. “Mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte ‘Mangia!’”, ha detto la cantante, rivelando di essere ancora infuriata col collega che le avrebbe detto la frase poco prima che lei salisse sul palco.





“Stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi. Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa”, ha aggiunto.

Stando alle prime indiscrezioni Masini, forse nel tentativo di fare un complimento a Elodie, le avrebbe detto “Oh ma quant’è che non mangi?”.

La cantante se la sarebbe presa per la frase indelicata e non gliele avrebbe certo mandate a dire e, a quanto pare, sarebbe ancora furiosa per la battuta fuori luogo del cantante. Marco Masini le chiederà scusa?

Elodie ha portato a Sanremo 2020 il suo brano Andromeda, e in questo momento si starebbe godendo il successo del suo nuovo album e l’amore per Marracash, il rapper a cui si è legata nell’estate del 2019. I due sembrano essere più affiatati che mai, e se anche le scuse di Masini non dovessero arrivare la cantante sembra concentrata su tutt’altro in questo momento.