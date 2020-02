Eros Ramazzotti è stato sorpreso con Valentina Bilbao sotto il sole di Miami. I due stanno insieme?

Dopo la separazione da Marica Pellegrinelli nell’estate del 2019, Eros Ramazzotti è stato pizzicato in compagnia di Valentina Bilbao, e in tanti hanno immediatamente pensato che tra i due ci fosse più di una semplice amicizia.

Eros Ramazzotti e Valentina Bilbao

Alcune foto circolate sul web mostrano Eros Ramazzotti a Miami, in compagnia della pittrice Valentina Bilbao. In tanti hanno insinuato che tra i due potesse esserci del tenero, ma il cantante ha presto smentito la notizia attraverso i social, dove ha fatto sapere: “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 18 Feb 2020 alle ore 9:49 PST

Insomma, tra lui e Valentina Bilbao non ci sarebbe nulla di più che una semplice amicizia, e il cantante al momento sembra essere sereno con la sua nuova vita da single.

Durante l’estate 2019 lui e Marica Pellegrinelli hanno annunciato la loro separazione, e da parte dei fan non sono mancate polemiche (visto che l’attrice è stata pizzicata poco tempo dopo in compagnia di Charley Vezza, suo nuovo amore).





Eros Ramazzotti attualmente sarebbe single e ha dichiarato di volersi concentrare sulle cose più importanti per lui: i figli. A dicembre è partito per le Maldive proprio in loro compagnia, e come sempre il cantante ha dimostrato di avere un rapporto felice e particolarmente stretto con Aurora, Gabrio Tullo e Raffaella Maria.