Dopo lo scandalo di cui è stato protagonista Andrea Iannone avrebbe chiesto a Giulia De Lellis di non pubblicare più le sue foto.

Secondo indiscrezioni Andrea Iannone avrebbe vietato alla fidanzata Giulia De Lellis di pubblicare sue foto sui social: la richiesta arriverebbe dopo il recente scandalo sui test anti-doping.

Andrea Iannone e Giulia: le foto

Andrea Iannone avrebbe vietato a Giulia De Lellis di pubblicare le loro foto sui social. La richiesta del pilota di Moto Gp sarebbe giunta a seguito del test anti-doping a cui è risultato positivo e dello scandalo che ne è conseguito. Dalle foto pubblicate sui social infatti qualcuno avrebbe evidenziato il cambiamento fisico del pilota di moto Gp negli ultimi mesi, dando adito alle polemiche circolate a proposito del test anti-doping.





Per il momento Andrea Iannone ha affermato la propria innocenza e, in attesa del processo, sembra che lui e Giulia De Lellis abbiano preferito non parlare di quanto successo.

I due sarebbero comunque più innamorati che mai: dopo aver trascorso insieme le Feste di Natale l’influencer è stata pizzicata con un anello al dito, e secondo indiscrezioni lei e Iannone potrebbero presto convolare a nozze.

Per Giulia De Lellis si tratta della prima storia importante dopo la fine della sua relazione con Andrea Damante e il breve flirt con Irama. Con Andrea Iannone sembra che Giulia abbia trovato la serenità, e dopo lo scandalo anti-doping l’influencer ha dichiarato di credere fermamente nella sua onestà e di volergli stare accanto durante il processo.