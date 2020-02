Lamberto Sposini felice e sereno nel giorno del suo 68° compleanno: la foto del giornalista sui social

L’ex amatissimo volto del Tg 5 Lamberto Sposini ha festeggiato poche ore fa il suo 68° compleanno. In questo giorno così importante, il giornalista e conduttore televisivo è stato in compagnia della sua famiglia e degli amici più intimi, tra cui anche il collega Enrico Mentana. Proprio quest’ultimo, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato lo scatto del momento della torta che vede Sposini sorridente accanto alla figlia Matilde. “Padre e figlia, magic moment” è dunque la didascalia a corredo del post, a dimostrazione della serenità del professionista nonostante la malattia.

Visualizza questo post su Instagram Padre e figlia, magic moment Un post condiviso da Enrico Mentana (@enricomentana) in data: 19 Feb 2020 alle ore 4:05 PST

Qualche mese fa anche l’amica e collega Cesara Buonamici aveva condiviso sui social una foto con Lamberto Sposini. Il ritorno pubblico del giornalista aveva allora commosso migliaia di fan, che avevano inondando la sua pagina social con messaggi di affetto e grande vicinanza.

Lamberto Sposini: il malore di 8 anni fa

Ricordiamo che il 29 aprile 2011 il conduttore fu colpito da un ictus a cui seguì un’emorragia cerebrale.

Il malore avvenne poco prima che Sposini entrasse in onda per uno speciale de La vita in diretta dedicato alle nozze del principe William con Kate Middleton. Lamberto venne subito ricoverato a Policlinico Gemelli di Roma e quindi sottoposto a una delicata operazione chirurgica per ridurre l’emorragia. Purtroppo da allora il giornalista non è più potuto tornare a esercitare la sua professione. Molti sono stati i messaggi espressi sia dai colleghi sia dalla gente comune, che hanno sempre apprezzato l’estrema professionalità e serietà del reporter umbro.