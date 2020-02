Luigi Di Maio e Virginia, bacio appassionato: la foto

Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono scambiati baci a dir poco bollenti in un parco pubblico di Roma.

Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba sono stati pizzicati in un parco di Roma dove, tra coccole selvagge e baci folli, hanno totalmente ignorato la presenza dei paparazzi.

Luigi Di Maio e Virginia Saba

Non è la prima volta che Luigi Di Maio e Virginia Saba vengono sorpresi nei parchi di Roma a darsi baci e carezze. Questa volta, complice il bel clima della Capitale, i due sono stati pizzicati a Villa Ada, dove si sarebbero andati a effusioni bollenti come una qualsiasi coppia innamorata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ILMONITO (@ilmonito) in data: 18 Feb 2020 alle ore 11:29 PST

Giornalista classe 1982, Virginia Saba è al fianco di Luigi Di Maio da quasi un anno e secondo indiscrezioni, le sue intenzioni sarebbero alquanto serie: la giornalista non ha nascosto di sognare i figli e un matrimonio, e chissà se Di Maio non sarà proprio quello giusto per lei! Per il momento, a giudicare dai baci bollenti che i due sono soliti scambiarsi, sembrerebbe proprio di sì.





Prima di incontrare Virginia, Di Maio era legato a Giovanna Melodia, con cui pure sembrava che presto dovessero essere celebrati i fiori d’arancio.

Come un fulmine a ciel sereno la coppia si è detta addio e, secondo indiscrezioni, i motivi sarebbero i numerosi impegni di lavoro che hanno tenuto il ministro degli affari esteri lontano dall’allora fidanzata. Oggi Di Maio sembra aver finalmente trovato la serenità, e chissà se davvero con Virginia Saba le nozze si faranno!