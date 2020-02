Mario Giordano fa tosare una pecora in diretta: “Spettacolo indegno”

Mario Giordano fa tosare una pecora durante la sua trasmissione , generando l'ira di Daniela Martani: "Spettacolo indegno".

Durante la trasmissione Fuori dal coro in onda su Rete 4, il giornalista e conduttore Mario Giordano affronta in modo provocatorio, come accadde anche lo scorso halloween, l’ultima proposta dei Verdi, che vorrebbero veder vietata la lana, per difendere le pecore, sfruttate per la produzione di questo tessuto. Mario Giordano ha fatto tosare una pecora in diretta, causando l’ira e l’indignazione di Daniela Martani, ospite in studio durante la trasmissione. La scelta del conduttore ha spaccato in due il pubblico, da una parte quelli che ironizzano sulla vicenda, dall’altra i vegani che non hanno apprezzato.

Daniela Martani, nota in qualità di vegana che da sempre lotta per i diritti degli animili, inorridisce davanti la scena che le si propone davanti: un pastore ha iniziato a tosare una pecora durante la trasmissioni.

La nota vegana ha subito commentato la vicenda: “Guardate il sangue, la state torturando” ed aggiunge “Siete vergognosi e lo state pure facendo vedere in diretta. Bravi, complimenti per questo spettacolo indegno. Ma di cosa stiamo parlando?”. Daniela Martani infine conclude la sua sfuriata contro il conduttore aggiungendo: “La pecora non può decidere niente, l’avete tosata contro la sua volontà“. La reazione della Martani forse è risultata un po’ eccessiva ai più che invece hanno commentato con ironia la situazione, ma il messaggio che voleva trasmette l’ospite era un’eccessiva strumentalizzazione degli animali all’interno dei processi produttivi, che spesso non tengono in considerazione la situazione in cui gli animali vivono all’interno degli allevamenti intensivi.