Maurizio Costanzo stronca il Grande Fratello Vip: le parole del giornalista romano contro il reality show di Canale 5

Alcune recenti dichiarazioni di Maurizio Costanzo stanno facendo parecchio discutere. Il giornalista romano ha di fatto rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo Tv”, dove si è trovato a commentare il Grande Fratello Vip 4, condotto quest’anno da Alfonso Signorini. Secondo quanto affermato da Riccardo Signoretti, direttore del magazine di cui sopra, Maurizio Costanzo non avrebbe riservato alcuna parola di elogio per la trasmissione di Canale 5.

Maurizio Costanzo: le parole sul GF

Ecco dunque le precise affermazioni di Costanzo sul Gf Vip: “Chiudetelo! Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte!”.

Come è facile immaginare, i commenti degli utenti si sono subito divisi. Tra chi difende il programma e chi invece pensa che il marito di Maria De Filippi abbia ragione, le opinioni sono dunque contrastanti quanto multiformi.

Come non ricordare a proposito il diverbio sollevato da Alessandro Cecchi Paone nei confronti della prima edizione del Grande Fratello?