All'asta il foglio con cui Morgan aveva riscritto "Sincero" provocando la furia di Bugo

All’asta il foglio con il testo modificato della canzone “Sincero” di Morgan. Nell’ormai famosissimo episodio avvenuto sul palco di Sanremo 2020 Morgan cantando quei versi ha fatto fuggire dietro le quinte Bugo.

Morgan, il testo di “Sincero” all’asta

Sul palco dell’Ariston per la 70esima edizione del Festival di Sanremo i due cantanti hanno gareggiato con la loro “Sincero” quando però nella penultima serata Morgan ha deciso di cambiare il testo indirizzandolo a Bugo: “Le tue brutte intenzioni e la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo di fornire una forma d’arte a cui sai solo coltivare invidia chi grazie al cielo sei su questo palco rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”.

Morgan ha mostrato il foglio con il testo modificato di “Sincero” da Barbara D’Urso durante la sua trasmissione Live Non è la D’Urso in quell’occasione proprio lui aveva lanciato l’idea: “Perché non li mettiamo all’asta? Base 5 euro”. L’ex giudice di Xfactor ha mantenuto la promessa.

Il foglietto che ha causato l’uscita di scena di Bugo e l’espulsione della coppia dal Festival di Sanremo 2020 è all’asta su eBay. Dopo solo due ore dall’apertura sono state 142 le offerte, la più alta di 2.600,00 euro. L’asta rimarrà aperta per tre giorni, dal 19 febbraio al 22. “L’intero ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza” ha commentato Morgan sui social. La vicenda tra i due sembra davvero non avere fine.