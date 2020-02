Anche Barbara D'Urso ha voluto ricordare con un messaggio sui social l'attore Flavio Bucci, la cui morte è avvenuta lo scorso martedì 18 febbraio.

Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che in queste ultime ore hanno espresso il loro cordoglio per la morte dell’attore Flavio Bucci, avvenuta nella giornata del 18 febbraio. Tra questi anche la conduttrice Barbara D’Urso, che sui propri account social ha voluto ricordare il celebre attore scomparso all’età di 72 anni. Per la precisione, la D’Urso ha pubblicato un’immagine di quando Bucci prese parte alle prime due stagioni della serie televisiva La dottoressa Giò.





Morte Flavio Bucci: il ricordo

Ciao Flavio, ho conosciuto bene la tua anima fragile… Come i più grandi artisti, hai vissuto fuori dagli schemi e dalle regole e sei stato un compagno di lavoro fantastico, un professionista straordinario e ironico ❤️ #flaviobucci #gliartistinonmuoionomai pic.twitter.com/MYdBNDqyJ7 — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) February 18, 2020

Son un dolce e toccante messaggio pubblicato a poche ore dalla notizia della morte di Flavio Bucci, Barbara D’Urso ricorda così il grande attore scomparso: “Ciao Flavio, ho conosciuto bene la tua anima fragile. Come i più grandi artisti, hai vissuto fuori dagli schemi e dalle regole e sei stato un compagno di lavoro fantastico, un professionista straordinario e ironico”.

Flavio Bucci aveva lavorato con Barbara D’Urso sul set delle prime due stagioni della serie televisiva La dottoressa Giò, andate in onda dal 1997 al 1998.

In quella serie, Bucci interpretava il ruolo del gentile dottor Nicotera, nella finzione scenica segretamente innamorato del personaggio interpretato da Barbara D’Urso.