Dopo la bagarre scoppiata al Grande Fratello Vip 4, Patrick ha chiesto scusa ad Antonella Elia: le parole del gieffino alla showgirl

Dopo la tremenda lite avvenuta in diretta nel corso della puntata del Gf Vip del 17 febbraio 2020, Patrick ha deciso di stemperare la tensione. Così, dopo ore di silenzio e musi duri, è stato lui a fare il primo passo per tentare una pace con Antonella Elia. Approfittando dunque di un incontro casuale con la showgirl piemontese in cucina, ha offerto alla sua “rivale” una camomilla che stava preparando per sé.

Patrick domanda scusa

“Volevo chiederti scusa per essere stato brutale nei tuoi confronti. Non sono abituato a litigare in televisione”, ha ammesso con sincero dispiacere Patrick Ray Pugliese. Antonella Elia, dal canto suo, ha accettato sia le scuse che la camomilla, ma non ha accennato a scusarsi a sua volta per le offese gratuite.

Ricordiamo che la Elia ha inoltre ingigantito il gesto che ha portato allo screzio con il suo coinquilino, ossia una spinta che secondo lei l’avrebbe “spostata di un metro”.





La scena, rimandata in onda in puntata da Alfonso Signorini, ha colpito parecchio l’affezionato pubblico del GF Vip. In molti hanno di fatto apprezzato la signorilità di Patrick, puntando però ancora una volta il dito contro la Elia. Sui social, in particolare, in tanti si chiedono perché lei continui a fare la vittima senza assumersi la responsabilità delle bugie e delle cattiverie pronunciate nei confronti del biondo concorrente. La showgirl ha infatti anche lei usato delle parole davvero poco carine nei confronti di Patrick, dandogli sostanzialmente del “ciccione”. Intanto è già diventato virale l’epiteto con cui Pugliese ha continuato a chiamare Antonella durante la loro litigata in diretta.