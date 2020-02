Taylor Mega è uscita allo scoperto pubblicando su Instagram abbracci ed effusioni con Tony Effe, il suo ex fidanzato della Dark Polo Gand

Pare essere un ritorno di fiamma a tutti gli effetti quello tra Taylor Mega e Tony Effe, trapper della Dark Polo Gang. I rumors su un possibile riavvicinamento della coppia circolavano del resto da mesi, anche se fino a oggi i due non ne avevano mai dato conferma. Seppur non lo abbiano dichiarato in maniera ufficiale nemmeno ora, tuttavia le IG Instagram della modella friulana parlano chiaro. In esse si vedono infatti chiaramente degli abbracci e delle effusioni tra la diva e il cantante.

Taylor Mega: ritorno di fiamma?

Dopo la fine della storia con Taylor Mega, Tony Effe aveva iniziato una relazione con la modella Vittoria Ceretti. Fino a poche settimane fa sembrava che tra loro tutto andasse a gonfie vele. Tuttavia, già da qualche mese il trapper era stato paparazzato in atteggiamenti parecchio intimi con la sua ex.

Taylor e Tony si sono poi rivisti di recente in occasione di una sfilata di moda milanese e hanno preso parte insieme al party dopo l’evento. I fan sono pertanto arrivato a pensare che i due siano tornati insieme. Dall’incrocio delle Instagram Stories dei due è peraltro emerso che siano addirittura partiti per un viaggio insieme alle Maldive.

Visualizza questo post su Instagram @taylor_mega ritorno di fiamma con @tonyeffebaby777 ? 🔥 #taylormega #tonyeffe #gossip #gossipgirl #gossipecronaca Un post condiviso da Gossip & Cronaca (@gossip_e_cronaca) in data: 11 Gen 2020 alle ore 7:08 PST





Anche se provenienti da due mondi differenti, Taylor Mega e Tony Effe avevano scoperto di avere molto in comune. Provocatori, eccentrici e sicuri di sé, avevano ufficializzato la loro relazione nel gennaio del 2019, poco prima dell’inizio dell’avventura della modella all’Isola dei Famosi.