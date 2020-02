A distanza di diversi anni, spunta un amore segreto di Veronica Lario: la donna non fece perdere la testa solo a Silvio Berlusconi

Tutti conosciamo Veronica Lario come la ex moglie di Silvio Berlusconi, ma forse non tutti ricordano che ha avuto un passato d’attrice. Prima di conoscere e sposare l’ex leader di Forza Italia, la donna aveva inoltre un altro amore. Purtroppo abbiamo poche informazioni a proposito, tuttavia sappiano che sia l’uno che l’altra erano legati da una passione in comune, ossia il teatro.

Veronica Lario: l’amore segreto

Chi fu, ad ogni modo, l’uomo che donò il cuore alla bella Veronica, ormai diversi anni fa? Si tratta niente meno che di un grande attore, rimasto nel cuore degli italiani. Il suo nome è Enrico Maria Salerno, che Veronica Lario conobbe nel lontano 1979, ossia 40 anni fa. All’epoca dei fatti, l’uomo aveva 53 anni ed era già molto conosciuto come uno dei più grandi attori del nostro Paese.

Enrico era però anche un doppiatore, un regista e un conduttore di tutto rispetto: insomma, un vero professionista del mondo dello spettacolo a 360 gradi, che oggi purtroppo non c'è più.





Molti ne ricorderanno i film comici Scuola di ladri con Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi, ma le sue apparizioni sono state molteplici. A far conoscere la relazione sentimentale tra Enrico Maria Salerno e Veronica Lauro fu addirittura il regista Franco Zeffirelli. In una lettera inviata al direttore del “Corriere della Sera”, il maestro scriveva difatti che Salerno si era follemente innamorato della Lario. L’attore aveva riposto tutte le sue attenzioni sulla donna, allo scopo di farla crescere professionalmente. Dopo qualche tempo si diffuse la notizia che anche Silvio Berlusconi aveva perso la testa per lei, e la storia si modificò come la conosciamo.