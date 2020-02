La Rai ha confermato il ritorno di Antonella Clerici in prima serata per il prossimo autunno: il nuovo programma si chiamerà “Sei un mito”

Si vociferava da qualche tempo di un possibile quanto imminente ritorno di Antonella Clerici in prima serata su Rai Uno. Ecco che ora, dopo le molte difficoltà sofferte nel corso di questa stagione, la presentatrice potrà davvero tornare in onda con un nuovo programma. Si chiamerà “Sei un mito” e sarà un nuovo talent show dedicato ai giovanissimi, che sarà trasmesso sulla rete ammiraglia della tv di Stato in quattro serate il prossimo autunno.





Sappiamo che Antonellina aveva annunciato una versione rinnovata di “Ti Lascio una canzone” in primavera. Tuttavia sito di Rai Pubblicità fa riferimento al prossimo autunno, precisando: “Antonella Clerici torna a indossare i panni di talent scout. Dopo aver lanciato star come Il volo e promesse musicali come Sofia Tornambene, Alberto Urso, Christian Imparato, Angelica Cinquantini e Tecla Insolia”.

Ulteriori dettagli sulla nuova trasmissione arriveranno al momento della presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2020-2021.

Antonella Clerici: nuova rivincita

Per Antonella Clerici il nuovo talent di cui sarà la padrona di casa rappresenta certamente una nuova rivincita. Da una parte la conduttrice tornerà infatti in prima serata con un progetto tutto suo, dall’altra potrà portare avanti una tipologia di programma a lei molto consona. Qualche tempo fa, a poche ore dalla vittoria di Sofia Tornambene a X Factor, Antonella aveva del resto rivendicato la “maternità” artistica della giovane cantautrice. Sofia, in effetti, aveva già partecipato a “Sanremo Young”, dimostrando pienamente tutto il suo già maturo talento.