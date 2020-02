Barbara D’Urso alterata a Pomeriggio 5, le parole: “Ba****di, cattivi”

Barbara D'Urso ha perso le staffe a Pomeriggio 5: la conduttrice è rimasta colpita dalla storia di Marina e si è scagliata contro alcuni uomini.

Nel salotto pomeridiano più famoso di Canale 5 non mancano gossip e momenti di leggerezza e ilarità. Ma la padrona di casa difende anche le cause più delicate: questa volta Barbara D’Urso ha perso le staffe a Pomeriggio 5, scagliandosi contro alcuni uomini e dando forza e incoraggiamenti alle donne più deboli e in difficoltà.



Barbara D’Urso alterata a Pomeriggio 5

“Uomini ba****di e cattivi”. Con queste parole Barbara D’Urso se l’è presa con uomini ignobili e meschini che ingannano le donne, abbindolandole, corteggiandole e facendole sentire amate e desiderate. Poi il tremendo colpo di grazia.

Come sanno i fan di Pomeriggio 5, la D’Urso ha preso a cuore la storia di Marina, una donna di mezza età che ha incontrato un uomo sul web, dal quale però è stata ingannata e truffata.

Marina oggi versa in condizioni economiche precarie.





Sollecitata dall’uomo del quale si era invaghita, la signora gli ha ceduto 28mila euro. È così che sarebbe rimasta al verde. “Non ho più nemmeno i soldi per comprare da mangiare al mio cane”, ha confidato a Barbara e al suo pubblico. La padrona di casa, comprensibilmente, non ci sta e adirata ha dichiarato: “Potrei essere io. Io sono come voi. Potrebbe capitare anche a me, alla mia migliore amica, a mia sorella”. Poi ha ripetuto ad alta voce: “Uomini ba****di e cattivi”. Quindi, ancora una volta, ha fatto appello alle molte donne che la seguono tutti i pomeriggi, affinché prestino massima attenzione ai principi azzurri conosciuti solo sul web. Non manca neppure un invito a tutti i telespettatori, ai quali è stato chiesto, laddove possibile, di offrire un piccolo aiuto alla donna truffata, donandole almeno qualche abito e i beni di prima necessità.