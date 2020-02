Piccolo incidente osé per Clizia Incorvaia al Gf Vip 4: la bella influencer mostra il seno durante la doccia

Doccia decisamente bollente per Clizia Incorvaia, alias ex moglie del frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina. Durante un bagno nella vasca del Gf Vip, la bella influencer siciliana si è fatta scappare un dettaglio hot dal costume, immediatamente immortalato dai follower di Twitter. La donna, in un due pezzi di colore arancio, è andata fuori di seno mentre si stava lavando: lo screenshot ha così subito fatto il giro del web.

I fan di Clizia Incorvaia si son però arrabbiati per questa vicenda. Pare infatti che abbiano lanciato un appello per non far girare la foto del capezzolo di Clizia. Loro sostengono che la donna non l’abbia fatto apposta, quindi pretendono che la foto non venga divulgata. Ovviamente tra i tanti estimatori della gieffina, c’è anche chi non crede nella sua buonafede. Alcuni ritengono infatti che lo abbia fatto appositamente per sostenere la competizione con le tre nuove entrate. “L’umiltà è un pregio che non avrà mai”, ha scritto per esempio un detrattore. Nel contempo un simpaticissimo Fabio Testi, alla vista dell’ennesima doccia hot, ha esclamato: “Basta, voglio vedere un po’ di cellulite”, conquistandosi le risate e l’approvazione del pubblico social.

Gf Vip: passione nella Casa

Intanto, nonostante alcune remore di Clizia, la liaison con l’angelico Paolo Ciavarro sembra procedere all’interno della Casa.

Il giovane, dopo essere rimasto deluso da alcune dichiarazioni della madre Eleonora Giorgi, ha chiesto scusa alla sua musa. “Poteva farsi i fatti suoi, poteva evitare semplicemente. Mi dispiace per l’imbarazzo”, ha difatti detto Paolo alla Incorvaia. La Giorgi, dal canto suo, dopo la diretta di lunedì 17 febbraio, ha voluto sfogarsi sui social affermando di non aver avuto nessuna intenzione di ferire il figlio.