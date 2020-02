Dopo l'ultima diretta del Gf Vip, tra Pago e Andrea Montovoli si allungano le distanze: il cantante si è detto deluso dal comportamento dell'attore

Molti sono gli strascichi lasciati dietro dall’ultima diretta del Gf Vip 4. Nelle ore successive, tali bagarre sono diventate dei veri e propri scontri. Uno su tutti è quello tra Pago e Andrea Montovoli, dove il primo si è detto deluso dal cambiamento dell’attore. Quest’ultimo, invece, ha invitato il musicista ad assumersi le sue responsabilità.

Pago deluso da Andrea Montovoli

Anche se messa in conto pressoché da tutti, l’eliminazione di Serena Enardu ha scosso nel profondo Pacifico. L’uomo ha infatti riflettuto sull’intero percorso fatto nella Casa più spiata d’Italia, nonché suoi rapporti da lui instaurati con gli altri coinquilini. A deludere nello specifico il cantante sardo è stato l’atteggiamento di Andrea Montovoli, che da quando è entrata Serena sarebbe totalmente cambiato.

“Può provare un’antipatia per la mia ragazza, ma perché critica me?”, si è domandato Pago.





Il cantante è dunque apparso molto amareggiato dall’amico, perché credeva che il loro rapporto fosse più solido. Pago sostiene di fatto che a incrinare la loro amicizia sia stata la reazione di Andrea alla nomination della sua compagna. Le sensazioni di Pago hanno trovato anche il consenso di Clizia Incorvaia, che ha esteso il discorso ad altri concorrenti del Gf Vip. Molti infatti ritengono che Pago si sia allontanato dal gruppo per stare da solo con Serena. Lui, ad ogni modo, non sembra curarsi dei giudizi sulla ex tronista, ribadendo la sua necessità di stare da solo con lei per potersi chiarire definitivamente.