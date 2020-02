Karina Cascella e Salvatore Angelucci perché si sono lasciati?

Karina Cascella ha rivelato perché lei e Salvatore Angelucci, padre di sua figlia Ginevra, hanno deciso di lasciarsi.

Karina Cascella e Salvatore Angelucci hanno formato una bellissima coppia e insieme hanno avuto una splendida bambina. Poi, improvvisamente, i due hanno deciso di separarsi: l’opinionista ha finalmente rivelato il perché.

Karina Cascella e Salvatore Angelucci: l’addio

In tanti sono rimasti scioccati nell’apprendere che Karina Cascella e Salvatore Angelucci si fossero detti addio. A distanza di anni da quella separazione, l’opinionista ha raccontato personalmente i motivi dietro la rottura, rivelando che a lasciarla sarebbe stato Salvatore, padre di sua figlia Ginevra.





“Di punto in bianco Salvatore mi ha lasciato e mi ha fatto capire subito che non c’era più nulla da fare. Mi è crollato il mondo addosso”, ha dichiarato Karina Cascella , specificando che lei invece era ancora molto innamorata dell’uomo e che per giorni si sarebbe sentita malissimo all’idea di non poterci stare più insieme e condividere con lui il resto della sua vita.

I due avevano già attraversato un periodo di crisi prima della nascita di Ginevra, ma poi tutto si era risolto. Oggi, anche se non stanno più insieme, i due sono riusciti a trovare un equilibrio per il bene della figlia e Karina Cascella ha dichiarato di avere comunque grossa stima per Salvatore, che è riuscito a lasciarla quando forse per lui era il momento giusto. “Ora sto bene e lui ha avuto un grande coraggio”, ha dichiarato Karina, che oggi è felicemente legata a Max Colombo e con cui presto potrebbero celebrarsi i tanto attesi fiori d’arancio.