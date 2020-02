Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, Maria Teresa Ruta ha raccontato una particolare vicenda riguardante la figlia Guendalina Goria.

Le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta

Nel corso dell’ultima parte di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha deciso di parlare di angeli e di fantasmi. Tra gli ospiti in studio vi era Maria Teresa Ruta che a tal proposito ha raccontato una vicenda legata alla figlia Guendalina Goria. A tal proposito ha dichiarato: “Mia figlia è stata salvata da un angelo, è viva per miracolo”. Per poi aggiungere: “Lei aveva aperto la portiera della macchina per attraversare da sola, è corsa via e una macchina l’aveva presa in pieno. Ho sentito qualcuno che mi teneva la mano sulla spalla, che mi tratteneva.

Una luce ha avvolto mia figlia dopo lo schianto con la macchina, poggiandola delicatamente al suolo”. Per poi concludere: “Non so bene cosa sia successo”. Maria Teresa Ruta ha quindi raccontato come sua figlia non avesse nemmeno un graffio nonostante l’incidente.



Alessandro Cecchi Paone, ospite anche lui a Pomeriggio Cinque, sembra non aver creduto alle parole di Maria Teresa Ruta, nonostante l’episodio pare abbia numerosi testimoni. L’opinionista, infatti, ha chiesto alla sua Ruta cme mai, allora, l’angelo che ha salvato sua figlia non fa la stessa cosa anche con gli altri bambini. “Non so risponderti Alessandro, ma è una domanda che mi sono posta anche io e non conosco la risposta” ha quindi risposto Maria Teresa Ruta. “Credo che esista qualche forma di energia e che tutti prima o poi assumiamo questa forma dopo la vita”.