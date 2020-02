Sapete chi è l'ex compagno di Roberta Di Padua? Anche lui è collegato a Uomini e Donne di Maria De Filippi: ecco come

Tra le dame più apprezzate del trono over di Uomini e Donne c’è senza dubbio Roberta Di Padua. La donna è infatti considerata una delle più belle della trasmissione, oltre a essere pienamente appoggiata per la sua schiettezza e onestà. Tuttavia, in merito alla sua vita privata non sappiamo molto. I fan sono difatti curiosi di sapere qualche dettaglio in più sulla bella protagonista senior. Per esempio, sapete chi è il suo ex compagno, con il quale ha avuto anche un figlio?

Roberta Di Padua: vita privata

L’ex compagno di Roberta è anche lui collegato al dating show di Maria De Filippi. Infatti è il fratello dell’ex tronista Federico D’Aguanno, che la padrona di casa allontanò dalla trasmissione. Il giovane all’epoca fu disonesto con tutta la redazione, fidanzandosi di nascosto con la corteggiatrice Valentina.

Ad ogni modo, l’ex compagno di Roberta di Padua si chiama Giuseppe D’Aguanno e dalla loro storia è nato Alex. Oggi l’uomo vive a Pontecorvo (Frosinone) e per molti anni si è occupato di politica. Roberta, dal canto suo, è stata per molto tempo l’assistente di Mario Abbruzzese, presidente del Consiglio Regionale del Lazio.





Sono tuttavia diversi anni che Roberta Di Padua fa parte del trono over. La dama ha fatto parlare di sé soprattutto per la breve liaison con Riccardo Guarnieri, dopo che quest’ultimo aveva rotto con Ida Platano. Come non ricordare il famoso ceffone in diretta dato donna all’ex cavaliere?