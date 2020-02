Con parrucca e un abito improbabile Alessia Marcuzzi ha conquistato i social: il suo look per carnevale ha fatto impazzire i fan.

Nonostante l’influenza l’abbia costretta a restare a casa Alessia Marcuzzi ha deciso di partecipare ugualmente ai festeggiamenti di carnevale, e per la gioia dei fan ha mostrato la sua maschera.

Alessia Marcuzzi: il look di carnevale

Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto partecipare al party di carnevale organizzato da Teen Idol ma una brutta influenza l’ha costretta a rinunciarvi. Ciò nonostante la conduttrice ha fatto sapere di voler partecipare almeno con lo spirito ai festeggiamenti del carnevale, e così sui social ha sfoggiato un look davvero improbabile: un tubino rosa shocking con gonna in tulle (che ha messo in mostra le sue gambe lunghe e perfette) e una voluminosa parrucca viola. “Per essere lì col pensiero ho deciso che il party lo faccio lo stesso a casa!”, ha scritto la conduttrice spiegando perché abbia deciso di vestirsi così.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 20 Feb 2020 alle ore 1:30 PST

In tanti hanno apprezzato l’autoironia della conduttrice e le hanno fatto i complimenti per la sua mise divertente.

Carnevale è alle porte e come lei molti altri vip sono stati invitati a party in maschera: ad aprire le danze ci ha pensato però la showgirl Ilary Blasi, che attraverso i social si è mostrata sfoggiando un look molto simile a quello utilizzato dal cantante Achille Lauro a Sanremo. Come per Alessia Marcuzzi i fan sono rimasti senza fiato e hanno fatto i complimenti alla showgirl attraverso i commenti alla foto.