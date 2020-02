Alle sfilate di moda milanesi, Elisabetta Canalis si è resa protagonista di una mise a elevato tasso di sensualità: il nude look che sfolgora tutti

In una Milano pervasa dalla mondanità della Fashion Week, ogni angolo della città è animato da eventi collegati alle sfilate. Nelle serate più esclusive partecipano dunque i nomi più in vista dello spettacolo, così come l’ormai americanissima Elisabetta Canalis, che difficilmente manca a un appuntamento modaiolo così importante.

L’ex velina vive di fatto a Los Angeles da diversi anni, insieme alla sua famiglia composta dal marito Brian Perri e dalla loro piccola Skyler Eva. Lui è uno stimato medico ortopedico americano ed è lì che Elisabetta Canalis si è ricostruita la sua vita. Tuttavia la modella torna spesso in Italia, soprattutto nella sua bellissima Sardegna, dove ancora vive la sua famiglia d’origine.

Elisabetta Canalis super hot

Per lei, ad ogni modo, il Bel Paese è importante anche dal punto di vista professionale. Elisabetta non salta mai gli appuntamenti mondani più importanti, come appunto quello della moda milanese. Tanti stilisti si contendono del resto la sua presenza, sia agli eventi che alle sfilate vere e proprie. Così Elisabetta è spesso la protagonista delle feste più esclusive della metropoli lombarda, presenziando anche a diverse passerelle.

Ecco dunque che l’ex velina, per un’occasione così importante, si è presentata a una sfilata con un tailleur chiaro e decorazioni dorate. La giacca aperta lasciava intravedere un body trasparente, indossato da Ely senza biancheria intima. La Canalis non è però riuscita a evitare che la giacca si aprisse, mostrando il suo meraviglioso décolleté. Il momento osé è stato ovviamente subito catturato dai paparazzi. Seppur solo un istante, bella Ely ha così di nuovo mandato in estasi i suoi numerosi estimatori.