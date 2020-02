Francesco Chiofalo querela Selvaggia Roma: le sue motivazioni

Tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma le cose vanno di male in peggio: il personal trainer ha sporto denuncia contro l'ex.

Francesco Chiofalo ha annunciato di aver sporto una querela contro la sua ex fidanzata, Selvaggia Roma, e ha spiegato i motivi per cui avrebbe deciso di ricorrere alle vie legali.

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma

Tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma l’amore è naufragato nel peggiore dei modi e a quanto pare il personal trainer romano si sarebbe spinto addirittura fino a sporgere denuncia contro l’ex fidanzata, che a suo dire si sarebbe resa protagonista di atti persecutori e diffamatori nei suoi confronti. “Le ho chiesto, dopo quattro anni, di deporre l’ascia di guerra e di non rompermi più le pa..e, ma lei è riuscita a riportare questa notizia facendo credere che volessi rimettermi con lei. Ma nemmeno morto!”, ha dichiarato Chiofalo, oggi felicemente fidanzato con Antonella Fiordelisi.





Poco tempo fa Selvaggia Roma avrebbe scatenato un putiferio rivelando che a suo avviso l’ex “Lenticchio” sarebbe stato ancora innamorato di lei.

Chiofalo ha rinnegato fermamente la questione, e ha anzi specificato che a suo avviso Selvaggia starebbe cercando solo di ottenere visibilità da una storia che sarebbe ormai finita e che per lui avrebbe contato meno di niente. Tra recriminazioni reciproche e frecciatine i due in rete se ne sono detti di tutti i colori, e adesso la storia tra i due ex volti di Temptation Island giungerà in tribunale dove un giudice stabilirà se davvero quelli di Selvaggia Roma siano stati atti diffamatori nei confronti di Chiofalo. Nel frattempo il personal trainer romano si gode la storia con Antonella Fiordelisi, di cui ha detto di essere profondamente innamorato.