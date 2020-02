Andrea Montovoli ha fatto una richiesta inaspettata al Grande Fratello Vip 4: “L’ho chiesto per scontrarmi con lei”

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini, le novità all’interno della Casa si fanno sempre più interessanti. Dopo l’annuncio che la trasmissione sarà prolungata fino ad aprile, ecco che a breve assisteremo a un’altra eliminazione. Al momento a rischio d’uscita ci sono Licia Nunez e Pago, mentre poi ci saranno, come al solito, anche le nuove nomination.

Gf Vip: Andrea Montovoli sconvolge tutti

Il regolamento del Gf Vip prevede quest’anno che alcuni tra i concorrenti siano immuni dalle nomination. Si tratta nello specifico di quelli votati come preferiti dai loro coinquilini durante la settimana. Proprio a tal proposito, uno di loro, ossia Andrea Montovoli, ha deciso di fare una richiesta ben precisa ad alcuni dei suoi compagni di avventura.

L’attore ha infatti domandato agli altri di non sceglierlo più come preferito. Andrea non vuole infatti essere immune, ma al contrario desidera di finire al televoto contro Antonella Elia. Montovoli è stato del resto molto chiaro: “Ho chiesto di non essere votato perché voglio andare a uno scontro con lei”.





Il concorrente ha dunque tentato di spiegare agli altri concorrenti questa sua richiesta, sostenendo che non vuole più rimanere in casa con Antonella. “Mi piacerebbe andare sul ring e confrontarmi proprio con questa persona”. Questa pare dunque la strategia scelta da Andrea Montovoli, che vorrebbe sacrificare la sua immunità per scontrarsi direttamente con la showgirl piemontese. Il suo appello verrà accolto dai suoi compagni? Lo scopriremo tra poche ore!