Giulia De Lellis e Damante alla Fashion Week: la foto

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sarebbero rivisti: i due, che si sono separati da quasi 2 anni e con grande clamore, sono stati paparazzati insieme alla Milano Fashion Week e c’è già chi pensa a un ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Come era facilmente intuibile la Milano Fashion Week è stato teatro dell’incontro tra Giulia De Lellis e il suo chiacchieratissimo ex, Andrea Damante. I due si sono lasciati con grande clamore e sui tradimenti dell’ex l’influencer ha addirittura scritto un libro (Le corna stanno bene con tutto – ma io stavo meglio senza). L’ex coppia è stata paparazzata mentre chiacchierava con alcune persone, e anche se in molti hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma sembra improbabile che Giulia De Lellis torni sui suoi passi (ora che poi Andrea Iannone le avrebbe anche regalato un prezioso anello).





chi dice di averli superati sta mentendo #damellis pic.twitter.com/1NQRkbdxLE — ʟɪᴅɪᴀ (@lidiadipaola) February 20, 2020

L’ex gieffina, che nel corso di questi due anni non ha mancato di lanciare frecciatine all’indirizzo del dj Veronese, ha più volte dichiarato che se si fossero incontrati lo avrebbe salutato normalmente e che, dopo tutto quello che hanno passato insieme, lei gli vorrebbe ancora bene.

Entrambi hanno poi dichiarato di essere andati avanti, e hanno fatto gli auguri l’uno nei confronti dell’altro per ciò che avrebbe riservato loro il futuro. Insomma, clamore a parte una storia finita tutto sommato pacificamente, e chissà che presto non ci siano novità.