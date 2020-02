Ida e Riccardo si sono lasciati? Foto della coppia tolte dai social

Storia al capolinea tra Ida e Riccardo: un indizio spuntato sui social è la conferma definitiva che i due si sono lasciati.

Ida e Riccardo si sono lasciati? I fan sono sempre più allarmati da quando improvvisamente, sui social del cavaliere, sarebbero sparite tutte le foto che lo ritraevano con la compagna.

Ida e Riccardo separati di nuovo?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo tira e molla continui hanno deciso di lasciare insieme il trono over di Uomini e Donne e ora, da mesi a questa parte, sembrava che i due avessero intenzioni serie. Riccardo aveva fatto sapere di volersi trasferire presto nella città della dama e aveva anche annunciato di averle chiesto di sposarlo. Come un fulmine a ciel sereno però sembra che il cavaliere abbia cancellato dai social tutte le foto che lo ritraevano insieme a Ida: è il segno che tra i due la storia sia definitivamente naufragata?





Per il momento né Ida Platano né Riccardo Guarnieri hanno commentato apertamente la vicenda via social, ma i fan sono già in attesa di sapere se ci saranno o meno degli sviluppi.

Più volte la dama del trono over aveva espresso perplessità sulla storia con Riccardo, ma sembrava che finalmente i due avessero finalmente trovato il loro equilibrio. Durante questi mesi in cui avevano deciso di riprovare a stare insieme Riccardo ha anche conosciuto il figlio di Ida Platano, e sembrava che anche con lui avesse stabilito uno splendido rapporto. Come sempre è possibile che i due tornino a Uomini e Donne per spiegare cosa sia veramente successo e se la loro storia sia definitivamente finita.