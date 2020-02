Ivana Icardi debutta a Supervivientes: il lancio dall'elicottero ripreso in un video diventato già virale sui social

Nelle scorse ore ha preso il via la nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola della nostrana Isola dei Famosi. La puntata d’inizio dello show si è aperta con la solita presentazione dei concorrenti che abiteranno in Honduras per diverse settimane. Tra di loro ci sono anche due personaggi a noi piuttosto noti: si tratta infatti di Ivana Icardi e di Hugo Sierra. La prima è la sorella del bomber Mauro Icardi, che fu già una delle concorrenti del Grande Fratello 16 in Italia. Durante la sua partecipazione, Ivana aveva interrotto la storia col suo fidanzato perché aveva perso la testa per Gianmarco Onestini, che le aveva però rifilato un secco due di picche.

Ivana Icardi debutta in Spagna

Ivana Icardi viene anche ricordata per i forti litigi mediatici e social con la cognata Wanda Nara, attualmente moglie di Mauro nonché opinionista del Gf Vip 4.

Proprio prima di lanciarsi dall’elicottero per atterrare sulla spiaggia, Ivana ha voluto salutare tutta la sua famiglia tranne appunto la bionda Vamp. Con Gianmarco Onestini si è invece trovato a che fare Hugo Sierra, ex vincitore del Gran Hermano spagnolo, nonché ex fidanzato di Adara Molinero. Oggi Gianmarco e Adara sono fidanzati, dopo che la donna ha deciso di mettere fine alla sua relazione con Sierra per Onestini.

A Hugo e Ivana si è infine aggiunta una terza persona legata a Gianmarco: si tratta di Elena Rodriguez, madre di Adara. La donna non ha mai fatto mistero della sua antipatia verso Onestini, tentando in ogni modo di allontanare la figlia da lui. Adara stessa aveva rivelato di aver seguito i consigli della madre, per poi riallacciare i rapporti con Gianmarco durante la partecipazione a El tiempo del descuento.