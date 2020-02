Mara Venier è stata accusata di aver espresso degli insulti in televisione: la conduttrice veneta ha deciso di adire le vie legali

Nelle ultime ore la sempre solare Mara Venier è tornata al centro della bufera mediatica. La popolare conduttrice televisiva è infatti stata accusata di essersi resa protagonista di “aggressioni verbali, offese personali, insulti irriferibili e minacce immotivate e demenziali”. Tali parole sono apparse nel comunicato scritto dagli ispettori di Produzione CPTV ROMA, reso noto da Nando Clemenzi su Facebook.

Anche da Riccardo Laganà, consigliere di Amministrazione della tv di Stato, ha poi condiviso il post sul gruppo IndigneRai La conduttrice veneta, dal canto suo, ha subito negato nettamente le accuse ricevute, comunicando di aver incaricato i suoi avvocati per tutelarsi nelle opportune sedi legali.

Mara Venier nella bufera

Nel comunicato in questione si parla di “disturbi umorali di conduttrici e/o conduttori televisivi che si tramutano in inaccettabili e insopportabili discriminazioni […]. Quanto rappresentato coinvolge anche altre figure professionali dello studio, generando un clima lavorativo particolarmente difficile e affatto sereno”. Il tutto è stato a quanto pare avallato anche da altri referenti aziendali, parlando poi di regole civili nei rapporti interpersonali. Secondo lo scritto, il codice etico aziendale e le norme disciplinari dello studio televisivo sono così costantemente violate, pertanto i dirigenti non intendono sopportare ulteriori affronti del genere.





La questione non sembra dunque proprio rosea per Zia Mara.

Ma qual è il pensiero a riguardo della capostruttura Maria Teresa Fiore, nonché del direttore di Rai 1 Stefano Coletta? Inoltre chi potranno mai essere gli altri colleghi della presentatrice dai facili “disturbi umorali”?