Conoscete la mamma di Teresanna Pugliese, la nuova entrata del Gf Vip 4? La donna è una famosa attrice napoletana: ecco la foto

Teresanna Pugliese è la nuova bellissima concorrente del Grande Fratello Vip 4. Entrata in gioco solo pochissimi giorni fa, l’ex protagonista di Uomini e Donne sta già tuttavia lasciando il segno sui suoi coinquilini. Dal carattere forte ed esplosivo, Teresanna è oggi felicemente sposata con l’ex tronista Giovanni Gentile. Dal loro amore è nato anche Francesco, che oggi ha 5 anni.





Ma la bella napoletana è tuttavia ricordata soprattutto per essere stata l’ex fidanzata di Francesco Monte, da lui lasciata proprio per Cecilia Rodriguez. Ad ogni modo, forse non tutti sanno che la mamma della Pugliese è anche lei un personaggio noto del mondo dello spettacolo. Sapete di chi si tratta?

Teresanna Pugliese: la mamma attrice

A diversi anni di distanza dalla sua esperienza nel dating show mariano, Teresanna Pugliese è dunque tornata in tv.

La 31enne napoletana è difatti entrata nella casa più spiata d’Italia, dove sta già dando ampia dimostrazione del suo carattere decisamente vulcanico. Ma c’è una curiosità su Teresanna che non tutti conoscono, ossia che sua mamma è la nota attrice Paola Liguori. La donna fu la famosa ‘diva’ di Federico Fellini, protagonista del film Intervista del 1987, premiato al 40° Festival di Cannes. Nello scatto ripreso dal film del Maestro riminese si nota del resto una certa somiglianza tra mamma e figlia.

Intanto Teresanna, confidandosi con Adriana Volpe al Gf Vip, ha raccontato il suo passato irto di difficoltà e solitudine. La giovane donna ha svelato di non aver mai avuto momenti di equilibrio e normalità nella sua vita. La Liguori, madre di quattro figli, fu costretta a scappare dal marito quando Teresanna aveva 4 anni e i suoi fratellini pochi mesi. Furono poi ospitati in un istituto di suore, trasferendosi infine a casa di amici o familiari. La Pugliese ha inoltre raccontato di aver rivisto suo padre solo una volta, ma oggi si è detta assolutamente contenta della sua nuova famiglia.