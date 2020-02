Le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne parlano di una puntata shock per la tronista Sara: ecco cosa è successo in studio

Nelle scorse ore si è registrata la nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Secondo quanto emerso dalle prime anticipazioni riportate in rete, pare che in studio sia successo davvero di tutto! L’episodio più eclatante riguarda nello specifico il trono di Sara Shaimi. Infatti uno dei suoi corteggiatori si è reso protagonista di una segnalazione a dir poco clamorosa, che ha scatenato una accesissima lite accesa nonché all’eliminazione del ragazzo. Cosa è dunque successo nel dettaglio e di chi si tratta?

Uomini e Donne: la clamorosa segnalazione

La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne si prospetta dunque davvero scoppiettante. Protagonista di punta è stato nello specifico Gaetano, uno dei corteggiatori della tronista Sara. L’opinionista Gianni Sperti ha infatti riportato in studio una segnalazione secondo cui il ragazzo doveva vedersi in albergo con un’altra donna.

Così, comunicata la faccenda alla redazione e alla stessa Sara, la tronista si è quindi recata di persona proprio all’hotel in questione.

La tronista ha così chiamato Gaetano per avvisarlo che si trovava sotto l’albergo. Il corteggiatore è però sceso solo dopo mezzora, negando l’incontro clandestino. Il giovane ha infatti sostenuto che la ragazza in questione fosse solo una semplice amica e che presto il suo fidanzato li avrebbe raggiunti. Stando però alle anticipazioni, Sara è salita addirittura in camera, dove ha trovato la ragazza che le ha detto che il suo fidanzato si trova in Cina. Sara non ha dunque creduto alla versione del suo corteggiatore, che dopo una violenta lite alla fine verrà appunto eliminato.