Yasmine Bleeth, la bellissima ex bagnina mora di Baywatch, è molto cambiata: ecco come appare oggi l'attrice statunitense

Molti sicuramente ricorderanno la bellissima Caroline di Baywatch. Al secolo Yasmine Bleeth, la splendida ex attrice è però drammaticamente cambiata dagli splendori di un tempo. Dopo una serie di problemi legali all’abuso di alcool e droga, la donna vive oggi un’esistenza lontana dai riflettori e dal lusso degli anni passati.

Yasmine Bleeth oggi, tra rehab e ricadute

Alcune foto comparse di recente su Twitter vedono la ex bagnina mora di Baywatch notevolmente appesantita, con le mani in tasca e avvolta in una tuta extralarge nera. La donna vive ora nel sud della California e nelle foto appare in compagnia del suo cane. A parte dunque l’amico a quattro zampe, pare essere sola, senza un compagno o dei familiari che le stiano vicini. Il suo aspetto è notevolmente differente rispetto a quello di un tempo.

A 51 anni è una donna sovrappeso, irriconoscibile rispetto a come la ricordavano nella popolare serie tv di Italia Uno.

Se dunque dal 1993 al 1997 Yasmine Bleeth faceva parte nella serie forse più importante dell’epoca, qualche anno dopo aveva già perso il controllo della sua vita. La sua prima rehab avvenne infatti nel 2001 dopo l’insuccesso di “Nash Bridges”. Dopo un paio di anni venne arrestata per droga e condannata a due anni di prigione. Nel periodo più negativo della sua esistenza, sposò Paul Cerrito, proprietario di strip club. Nel 2003 rivelò infine pubblicamente la sua tossicodipendenza e da allora ha fatto pressoché dentro e fuori dalle cliniche riabilitative.